كيف احتفل صلاح محسن بتتويج الاهلى بطلا للدورى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صلاح محسن مهاجم الاهلى بتتويج فريقه ببطولة الدوري العام للمرة 41 فى تاريخه. وكتب صلاح محسن عبر تويتر: "الحمد لله علي بطولة الدوري بعد موسم طويل وصعب.. مبروك لكل جماهير الأهلي التي كانت سبب رئيسي وراء هذا التتويج ولكل الاعبين الرجالة اللي كانوا قد المسؤولية ولجهاز الفني والاداري ولمجلس الادارة" Advertisements

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