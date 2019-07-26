شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جنازة رئيس تونس.. رجال الطائرة يواجهون نسور قرطاج فى البطولة الأفريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم رئيس بعثة منتخب رجال الطائرة فى البطولة الأفريقية بتونس على مواجهة صاحب الأرض مساء الليلة فى إطار نصف النهائى بدلا من غدا بعد تعديل جدول المنافسة وإلغاء الراحة لظروف وفاة الرئيس التونسى وإقامة الجنازة غدا.

وشهدت مشاركة منتخب الفراعنة فى البطولة تحقيق الفوز على المغرب 3 / 1 ثم بوروندى 3 /0 قبل أن يلتقى الكاميرون أمس أو يخسر 3 /0، لينجح فى تحقيق الفوز على لكونغو 3 /0.

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تضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من: حسام يوسف، أحمد فتحى، أحمد صلاح، هشام يسرى، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودى، محمد محسن، أحمد سعيد، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال درونكة.

ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة، حيث تخلف عن السفر عبد الله عبد السلام نجم المنتخب لظروف مرضه.