شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 26/7/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، كان أبرزها، 300 دولار لكل لاعب فى شباب اليد بعد التأهل للمربع الذهبى بالمونديال، و جلسات نفسية وفنية للاعبى الأهلى استعدادا لقمة الزمالك.

300 دولار لكل لاعب فى شباب اليد بعد التأهل للمربع الذهبى بالمونديال

أكد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بإسبانيا، رصد 300 دولار مكافأة التأهل إلى المربع الذهبى على حساب النرويج 29 /27 لكل لاعب والجهاز الفنى.

بلاها كورة.. الكروكيه فى مصر ريادة وصدارة بشهادة "إيكونوميست"

رصدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية التفوق المصرى فى لعبة الكروكيه، وكيف أن البريطانيين قدموا اللعبة للمصريين الذين يستطيعون الآن هزيمتهم.

جلسات نفسية وفنية للاعبى الأهلى استعدادا لقمة الزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى واللاعبين دخلوا فى مرحلة التركيز والاستعداد النهائى على الصعيدين الفنى والنفسى لمباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز.

الإنتاج الحربى يبدأ المرحلة الثانية من فترة الإعداد

بدأ الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد والتى ترتكز على الاهتمام بالنواحى الفنية والتدريبات التكتيكية بعد رفع اللياقة البدنية للاعبين فى المرحلة الأولى بالتدريب على فترتين، ويستمر معسكر الإنتاج الحربى بمدينة شرم الشيخ حتى الثالث من أغسطس المقبل.

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شيكا ومحمد إبراهيم مقابل انتقال أنطوى للزمالك والصفقة مهددة بسبب "هيما"

توصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم بمصر المقاصة لاتفاق يقضى بحصول النادى الفيومى على خدمات الثنائى محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد إيراهيم، مقابل انضمام الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جون أنطوى يغادر مقر الزمالك بعد الحصول على مقدم تعاقده

تواجد الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة، فى مقر نادى الزمالك بميت عقبة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لعقد جلسة خاصة مع مسئولو القلعة البيضاء.

رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى يعتذر عن استكمال مهمته مع الدراويش