محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: وصف عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي فوز ناديه ببطولة الدوري الممتاز بنهايات الأفلام العربية الكلاسيكية التى ينتصر فيها الخير في النهاية. وقال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" الذي يبث عبر قناة الأهلي " وكما كلاسيكيات السينما الخالدة انتصر الخير فى النهاية على كل المغامرات والمؤامرات وتزوج البطل بالبطلة ويخرج الجميع سعداء". وأضاف القيعي " الدوري البطولة الأكثر عادلة لأنها لا تخضع للحظ، النهاية جاءت طبيعية". Advertisements ووجه القيعي رسالة لمنافسيه " أشكر كل من استفز واستنفر وحارب النادي الأهلي سواء بالمال أو الجهد ". واستطرد " لولا حربكم وتحالفكم لم نكن نصل إلي وصلنا إليه". وواصل " تعرضنا لضغوط وشماتة وصلت لمن عاش وسطنا واستمتعوا بخير الأهلي ليقابلوا الخير بزرع السم فى قناته وإعلامه ثم الاستهانة به". وأنهى " اعتقد أن الرسالة وصلت هذا الدوري له طعم خاص بسبب الظروف المحيطة به".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز الأهلي بالدوري.. القيعي: "انتصر الخير فى النهاية علي كل المؤامرات وتزوج البطل بالبطلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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