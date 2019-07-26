وائل جمعة: عبد الحفيظ من أهم أسباب فوز الأهلي بالدوري.. حائط صد لكل كاره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال وائل جمعة، قائد النادي الأهلي السابق، إنه كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته وتم إيقاف كل هذا بالفوز بلقب الدوري، مشددًا أنه فاز بـ41 دوري مع النادي الأهلي.

وأضاف جمعة من خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي اليوم الجمعة : "كانت هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين، الجميع شاهد هذه الحرب، لكن تم انهاء كل هذه الأمور بالفوز ببطولة الدوري."

وأكمل: "لاعبو النادي الأهلي مطالبون بالفوز بكل البطولات، أشعر في بعض الوقت بتقصير من جانب اللاعبين في هذه النقطة، وأظن السبب في هذه النقطة هو غياب جماهير الأهلي، على اللاعبين أن يعرفوا أنهم مطالبون بالفوز بكل البطولات التي يلعبها النادي الأهلي."

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وواصل: "أنا فزت بـ41 لقب دوري مع النادي الأهلي، كل لقب فاز به النادي الأهلي هو لقب لي."

وأشاد جمعة بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي في النادي الأهلي، كان حائط صد لكل من يكره النادي الأهلي، لقد تحمل الكثير من الضغوط خلال الموسم الجاري."

واختتم جمعة تصريحاته بالحديث عن مباراة القمة والتي ستجمع الأهلي بالزمالك يوم الأحد المقبل: "على اللاعبين تحقيق الانتصار على المنافس التقليدي من أجل انهاء الموسم بالشكل المثالي."