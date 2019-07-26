ماذا تعني قرارات اتحاد الكرة الجديدة وتأثيرها على الأهلي والزمالك؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قواعد القيد بالنسبة للموسم المقبل 2019-2020، والتي شهدت بعد التغيرات بالنسبة للمحترفين ومواليد 1997 علاوة على بعض الإضافات الجديدو

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ويرصد الخليج 365 خلال السطورة القادم تفسر لقرارات اتحاد الكرة الجديدة وتأثيرها على الأهلي والزمالك:

1- قائمة الـ 30

قرر اتحاد الكرة الاستمرار بالعمل بقائمة الـ 30 لاعب التى أقرها في يناير الماضي دون أن يشترط عدد معين لمواليد 97-98 وهو ما يجيز أن تكون القائمة بالكامل خالية من هذه الفئة الثانية أو تحتوي على أكثر من 5 لاعبين .

القرار الذى يحمل تهديداً لهذه المرحلة السنية (بخلاف الأهلي) الحقه اتحاد الكرة ببند جديد يتيج للأندية الحفاظ علي 3 لاعبين فقط من مواليد 97-98 بشرط اعارتهم دون احتسابهم ضمن الخمسة فوق السن المسموح بإعارتهم.

ويعد الأهلي أكبر المتضررين من الغاء مسابقة 1997 لامتلاكه 16 لاعباً فوق السن وهم : كريم نيدفيد، ومحمد محمود، ورمضان صبحي، أليو ديانج،صلاح محسن، وعمار حمدي،وناصر ماهر، وعربي بدر، ومحمد عبد المنعم، والسباعي المعار للجونة : عمر رضوان ، محمود الجزار ، عمرو السعداوي، أحمد حمدي، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان بالإضافة إلى فريق 97 بالكامل.

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2- الإعارة والاستبدال

سمع اتحاد الكرة بإعارة 3 لاعبين من مواليد 1997-1998 بالإضافة إلى 5 أخرين فوق السن واثنين أجانب من المستمر عقودهم مع الفريق دون قيدهم قلا القائمة ليصبح إجمالي العدد المسموح باعارته هذا الموسم 10 لاعبين بحد أقصي وهو ما يصل بالقائمة الفعلية إلى 40 لاعباً (30 مقيدون + 10 معارون) عدد ما يمنح الأندية مرونة بعد الغاء مسابقة الشباب.

اتحاد الكرة أتاح للأندية الاستبدال بحد أقصى 5 أماكن سواء لمن تم الاستغناء عنه

ويعد الزمالك أكبر المتضررين من تحديد عدد المعارين فوق السن إلي 5 لاعبين بسبب إعارته لـ 8 لاعبين فوق السن وهم: أحمد رفعت، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ،أحمد موسى كابوريا"، عماد فتحي ، محمد أشرف "روقة" ،أحمد داوودا ، محمود عبدالعاطي "دونجا" ،حسام باولو ، باسم مرسي ، بالإضافة إلى اعارته الثلاثي: أحمد أبو الفتوح ، مصطفى محمد ، محمد مخوف مواليد 1997 ، والرباعي الأجنبي، رزاق سيسيه ، حميد أحداد، معروف يوسف، كابونجو كاسونجو.

3- الإضافات ( فسخ العقد والشمال أفريقي)

أضاف اتحاد الكرة فى لائحة القيد الجديدة تعليمات من شأنها تقليص عدد المحترفين بعد أن قيد بيراميدوز الموسم الماضي 6 لاعبين أجانب، بواقع 4 برازيلين وعمر الميداني السوري وداني شاهين الفلسطيني مستفيداً من اعتبار اللاعب الفلسطيني محلي والسماح بقيد سوري واحد كلاعب محلي ليضيف هذا العام اللاعب الشمال أفريقي وتخير الأندية التعاقد مع لاعب واحد ( سوري أو فلسطيني أو شمال أفريقي) .

ويعد النادي المصري أكثر المتضررين من هذا القرار لامتلاكه الليبي مفتاح طقطق (شمال أفريقي) والذي تعاقد معه مؤخراً بالإضافة إلى الثنائي الفلسطيني محمود وادي ومحمد صالح والثلاثي الأجنبي إيزي إيميكا وسعيدو سيمبوري وأوستن أموتو.

أهم اضافات اتحاد الكرة فى تعليماتالقيد الجديدة السماح للاعبين بالانتقال الحر إذا تأخر ناديهم في سداد المستحقات لمدة شهرين بناءًا على قرار من لجنة شئون اللاعبين.