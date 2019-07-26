عاشور: نصيحة الخطيب ساعدتنا لحسم الدوري 41

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، السبب وراء بكاءه عقب مباراة الأحمر أمام المقاولون العرب، بالإضافة إلى نصيحة من رئيس النادي محمود الخطيب.
وأضاف عاشور من خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي اليوم الجمعة أنه بكى بعد مباراة المقاولون العرب بسبب الضغوط التي وقعت على الأهلي في هذا الموسم.
وأكمل : "هذا الدوري هو أصعب دوري لي مع النادي الأهلي، والأهم بالنسبة لي بسبب التحديات التي مر بها الفريق."
وواصل: "خلال مشوارنا الطويل في الدوري، كان هناك نصيحة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، حيث كان دائمًا ما يطلب من اللاعبين الابتعاد عن السوشيال ميديا، مؤكدًا أن جزء منها جيد وجزء يحاول هدم الفريق."
واختتم بأن الفريق يواصل التحضيرات لمباراة الزمالك والمقرر لها يوم الأحد المقبل وذلك بعد نهاية الاحتفالات بالفوز بلقب الدوري.
وكان النادي الأهلي قد توُجَ بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب في المباراة التي جرت الأحد الماضي في برج العرب.
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