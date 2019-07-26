اتحاد الكرة يعلن رفع عدد إعارات الأندية إلى 10 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998 الذين يمثلون السن الأولمبي بجانب لاعبين اثنين من الأجانب خلال الموسم الجديد (2019-2020).

وأوضح اتحاد الكرة في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الجمعة أن إعارة الثنائي الأجنبي ممن تكون عقودهم سارية، ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصًا على حقوق الأندية.

وأضاف: "تلك الإعارات الخمسة لهذا الموسم فقط كمرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس (الخميس) إدارة شؤون اللاعبين".

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وبالتالي ارتفعت عدد إعارات الأندية إلى 10 لاعبين، بعدما قرر اتحاد الكرة أمس الخميس السماح بإعارة خمسة لاعبين آخرين، بخلاف ثلاثي المنتخب الأولمبي والثنائي الأجنبي.

وكان اتحاد الكرة حدد لكل ناد أربعة أجانب، بالإضافة إلى لاعب شمال إفريقي أو فلسطيني أو سوري يُعامل "محلي".

ويرتفع عدد قوائم الأندية إلى 30 لاعبًا منذ بداية الموسم المقبل، بعدما نصت لائحة الموسم الماضي على قيد 25 لاعبًا حتى موسم الانتقالات الشتوية قبل زيادة العدد إلى 30 لاعبًا حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن الأهلي يضم بين صفوفه خمسة لاعبين أجانب، وهم: علي معلول، أليو ديانج، جونيور أجايي، جيرالدو ووليد أزارو، كما يضم الزمالك خمسة أجانب أيضا، وهم: حمدي النقاز، فرجاني ساسي، خالد بوطيب، أشرف بن شرقي، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، بعد إعارة الثنائي حميد أحداد ورزاق سيسيه.