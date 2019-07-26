قرار من اتحاد الكرة لإنقاذ جيل "طوكيو 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا لإنقاذ الجيل المشارك في "أولمبياد طوكيو 2020"، بعد إلغاء مسابقة 1997 الخاصة بلاعبي المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض غمار التصفيات.

وقرر اتحاد الكرة السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، الذين يمثلون السن الأولمبي، لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول.

وأوضح الجبلاية، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي على "فيسبوك"، أن ذلك سيعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد.

يُذكر أن مصر ستحتضن كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والتي يتأهل خلالها أصحاب المركز الأول والثاني والثالث إلى أولمبياد طوكيو 2020، التي تقام خلال الفترة من 22 يوليو حتى 8 أغسطس 2020.