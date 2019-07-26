الرياضة فى أسبوع| بكاء الغندور وعاشور على الهواء ومشادة بين أحمد حسن واعلامي الجزيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

جاء الأسبوع ملتهباً على الصعيد المحلي والقاري بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية واستئناف بطولة الدوري الممتاز التى توج بها الأهلي بعد تعادل الزمالك مع الجونة.

وبدأ الأسبوع بتتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ليطلق مدربه جمال بلماضي تصريحاً مثيراً للجدل القى بظلاله على الشارع الرياضي المصري ثم جاء تعادل الزمالك مع الجونة عقب استئناف بطولة الدوري ليشعل الأجواء بتصريحات متبادلة بين القطبين.

ويقدم الخليج 365 لكل من فاته المتابعة ملفاً عن ما حمله الأسبوع الماضي :

اشعل الجزائري جمال بلماضي الأجواء مرة أخرى بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية حول دعم الجماهير المصرية لمنتخب بلاده بالبطولة معتبراً أنه أمراً لم يحدث .

بلماضي يطلق تصريحًا جديدًا مثيرًا للجدل بشأن الجماهير المصرية ( اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

ورد رئيس الزمالك على تصريحات مدرب الجزائر غير المتزن على حد قوله مطالبا الجماهير المصرية بعد الالتفات لمثل هذه التصريحات .

لن نحاسب شعب الجزائر علي تصريحات غير متزنة من مديره الفني ( اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وجاء تعليق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عقب تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية بوصفه منتخب الفراعنة بـ " أسياد أفريقيا" ليشعل صراع مع الإعلامي الجزائري عياش دراجي، مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية.

بعد مشادة مع العميد بسبب "أسياد أفريقيا".. من هو الجزائري عياش دراجي؟ ( اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وقام أحمد حسن بإطلاق تصريحاً حاداً تجاه الإعلامي الجزائري الذي قال للعميد " : "خليك في الماضي، مع تحيات بلماضي".

"فاضلكم بطولتين وتعادلوا رقمي".. أحمد حسن يدخل في مشادة مع مراسل الجزيرة الجزائري ( اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وقبل عودة الدوري بساعات هاجم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك نجم الفريق (السابق) محمود عبد المنعم كهربا وتهكم علي معسكر النادي الأهلي في إسبانيا.

تهكم على الأهلي ومهاجمة كهربا ومصير الحراسة.. 6 رسائل نارية لأمير مرتضى ( اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

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ورد عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي على رئيس الزمالك ونجله حول صراع الصفقات والسخرية من معسكر الفريق مشدداً على أنه لم يستدرج إلى هذا الصراع

لن يستدرجنا أحد".. الأهلي يرد على "قنبلة" رئيس الزمالك (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وأشعل تعادل الزمالك مع الجونة وخسارة الفريق الأبيض للدوري الأوضاع داخل النادي وبات خالد جلال المدير الفني مهدداً بالتزامن مع إعلان حسام البدري رئيس بيراميدز اعتذاره عن منصبه وعودته للتدريب

البدري يقرر العودة للتدريب ويعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

مصدر: الزمالك يفاوض البدري لخلافة خالد جلال(اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وأوضح رئيس نادي الزمالك موقفه من التعاقد مع حسام البدري عقب التعادل مع الجونة فاتحاً المجال أمام الأرتباط

أول تعليق من رئيس الزمالك على التعاقد مع حسام البدري (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وهاجم رئيس نادي الزمالك خصومه وحذر نادي المقاولون العرب من "تفويت" مبارات على الأهلي ليبكي خالد الغندور مقدم "برنامج الزمالك" اليوم أثناء مداخلة الرئيس.

بالفيديو.. خالد الغندور يبكي على الهواء أثناء مداخلة رئيس الزمالك (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

ورد عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي على اتهامات رئيس الزمالك للمقاولون بتفويت المباراة خلال برنامج ملك وكتابة.

"إحنا أذكى من كده".. أول تعليق من الأهلي على اتهامات رئيس الزمالك بتفويت المقاولون (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وعلي طريقة الغندور بكى حسام عاشور قائد الأهلي عقب الفوز على المقاولون العرب والتتويج ببطولة الدوري

بالفيديو.. حسام عاشور ومراسل الأهلي يبكيان على الهواء بعد التتويج بالدوري (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

ووجه سيد عبد الحفيظ رسالة إلى رئيس الزمالك ونجله عقب التتويج بالدوري.

"خدنا الدوري يا بيه".. أول تعليق من عبد الحفيظ بعد التتويج بالنجمة رقم 41 (اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)

وجاء ختامها مسك فى الأسبوع المثير بتأهل منتخب مصر للشباب إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لشباب اليد بعد عودة تاريخية أمام منتخب النرويج

ريمونتادا قاتلة أمام النرويج.. مصر تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب لليد(اضغط هنا لمزيد من التفاصيل)