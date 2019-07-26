قائمة الزمالك لقمة الأهلي.. حازم إمام على رأس الغائبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن خالد جلال، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب اليوم الجمعة استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في ختام مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز (2018-2019).

ويواجه الزمالك، صاحب المركز الثاني، نظيره الأهلي، بطل الدوري المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وسيدخل الفريق الأبيض لقاء القمة 118 بنفس القائمة التي خاض بها مباراة الإسماعيلي الأخيرة، باستثناء قلب الدفاع محمد عبدالسلام الذي دخل مكان الظهير الأيمن حازم إمام.

ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش للإصابة، يوسف أوباما للإيقاف، مصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح.

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الدفاع: حمدي النقاز وعبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن.

وسط الهجوم: محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر.

وفي الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد.

يُذكر أن الأهلي تُوج رسميًا بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون مساء الأربعاء بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك.