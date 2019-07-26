رسميا.. الإسماعيلي يعلن ضم صانع ألعاب غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلي مع بيكيتي سيلفا، صانع ألعاب نادي الشعلة السعودي ومنتخب غينيا بيساو، حتى نهاية عام 2022.

وقام سيلفا بتوقيع عقود انضمامه رسميا للإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد خلف، مدير التسويق ولجنة التعاقدات، ومحمد محسن أبو جريشة، عضو اللجنة الفنية بالنادي، بالإضافة إلى اللاعب ووكيله.

وأصبح بيكيتي سيلفا ثالث لاعب أجنبي في صفوف الدراويش بعد كل من النامبيبي بينسون شيلونجو، والغاني ريتشارد بافور.

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ولفت اللاعب أنظار مسؤولي الإسماعيلي لضمه بعد مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019 التي أقيمت بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وكان سيلفا حصد جائزة "رجل المباراة" خلال مواجهة منتخب بلاده ضد نظيره البنيني في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية.

وأكد الإسماعيلي، صاحب المركز السابع في الدوري المصري، عبر موقعه الرسمي أن إدارة النادي تسعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد (2019-20) في ظل مشاركته في البطولات المحلية والعربية.