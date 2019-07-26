هل يقدم صلاح هدية الكريسماس لجماهير ليفربول مبكرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة موعد بطولة كأس العالم للأندية 2019، المقرر إقامتها في قطر لأول مرة، خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل.

وسيكون بإمكان الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تقديم هدية الكريسماس لجماهير الريدز مبكرا، حيث تقام البطولة قبل أيام من انطلاق احتفالات أعياد الميلاد.

وتقام المباراة النهائية يوم 21 ديسمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من احتفالات الكريسماس.

وباعتباره بطل أوروبا، يستهل ليفربول مشواره في مونديال الأندية اعتبارًا من الدور قبل النهائي في 18 ديسمبر، في المباراة التي سيتفادى خلالها مواجهة بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي لم يُحسم بعد.

وتقام البطولة بشكلها الحالي بمشاركة ليفربول مع مونتيري المكسيكي وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بجانب السد القطري ممثل البلد المضيف، ويتبقى معرفة الفرق الفائزة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وكان ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والأولى بعد غياب 14 عاما، بعد الإقصاء التاريخي لبرشلونة من نصف النهائي والفوز على توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة (2-0).

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وساهم صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول بحصد الكأس الغالية ذات الأذنين، وسجل خمسة أهداف آخرها في المباراة النهائية، ليفتح ذلك التتويج الباب أمام المزيد من الألقاب في المستقبل القريب.

وسيشارك صاحب الـ27 عاما في كأس العالم للأندية لأول مرة، ويسعى إلى أن يصبح خامس لاعب مصري يسجل أهدافا في المسابقة، بعد كل من محمد أبوتريكة وعماد متعب والسيد حمدي وحسين الشحات.

ويستعد صلاح لافتتاح الموسم الجديد بمواجهتي سوبر محليًا وقاريًا، حيث سيواجه مانشستر سيتي في "الدرع الخيرية" في الرابع من أغسطس، وتشيلسي في "السوبر الأوروبي" بتركيا يوم 14 من ذات الشهر.

وبالتالي هناك فرصة للدولي المصري لحصد ثلاثة ألقاب جديدة مع ليفربول في أقل من 30 يومًا، والذي سيحتاج الريدز من أجل التتويج بها إلى الفوز في أربع مباريات، بواقع مباراتين في كأس العالم للأندية ومواجهتين بالسوبر.

ويبدأ صلاح مشوار الدوري الإنجليزي (2019-20) مع ليفربول وصيف المسابقة بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس المقبل على ملعب "آنفيلد"، بعد فترة الراحة التي حصل عليها منذ توديع منتخب مصر لأمم إفريقيا 2019.

يُذكر أن محمد صلاح تُوج بجائزة الحذاء الذهبي كهدّاف لبريميرليج (2018-19) للموسم الثاني على التوالي برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال.