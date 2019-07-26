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انتقال خاميس لأتلتيكو بيد رئيس ريال مدريد

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكد العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد، ميغل أنخيل خيل مارين، أنه من الرائع انضمام الكولومبي خاميس رودريغيز لفريقه، ولكنه أشار إلى أن الأمر يتوقف بشكل كبير على رئيس فلورنتينو بيريز.

رد مارين في مقابلة تلفزيونية على سؤال حول ما إذا كان اللاعب الكولومبي سينضم لصفوف “الأتلتي” هذا الموسم قائلاً:”لا أستطيع التأكيد، أعرف أن الكثير من لاعبي أتلتيكو يريدونه، حتى أن بعض اللاعبين تعتقد أن خاميس سيكون إضافة جيدة للفريق”.

وأضاف: “أعلم أن المدرب دييغو سيميوني معجب به، وأن خاميس لا يريد الاستمرار في ريال مدريد، وأعلم أن “الملكي” لا يريد استمراره، ولكن يجب أن تحدث الكثير من الأمور لكي يحدث ذلك، وإذا حدث فسيكون شيئاً جميلاً”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قريباً من اللعب للفريق، قال: “لا أدري.. يتوقف الأمر على القيادات.. على رئيس ريال مدريد”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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