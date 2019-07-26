انتقال خاميس لأتلتيكو بيد رئيس ريال مدريد

أكد العضو المنتدب لأتلتيكو مدريد، ميغل أنخيل خيل مارين، أنه من الرائع انضمام الكولومبي خاميس رودريغيز لفريقه، ولكنه أشار إلى أن الأمر يتوقف بشكل كبير على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

رد مارين في مقابلة تلفزيونية على سؤال حول ما إذا كان اللاعب الكولومبي سينضم لصفوف “الأتلتي” هذا الموسم قائلاً:”لا أستطيع التأكيد، أعرف أن الكثير من لاعبي أتلتيكو يريدونه، حتى أن بعض اللاعبين تعتقد أن خاميس سيكون إضافة جيدة للفريق”.

وأضاف: “أعلم أن المدرب دييغو سيميوني معجب به، وأن خاميس لا يريد الاستمرار في ريال مدريد، وأعلم أن “الملكي” لا يريد استمراره، ولكن يجب أن تحدث الكثير من الأمور لكي يحدث ذلك، وإذا حدث فسيكون شيئاً جميلاً”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قريباً من اللعب للفريق، قال: “لا أدري.. يتوقف الأمر على القيادات.. على رئيس ريال مدريد”.