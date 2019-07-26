سفير مصر بإسبانيا يؤازر الفراعنة أمام فرنسا بنصف نهائي مونديال شباب اليد

يحضر عمر سليم سفير مصر في إسبانيا مباراة منتخب مصر للشباب لكرة اليد أمام نظيره الفرنسي والتي ستقام غدا السبت ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم والمقامة حاليا في إسبانيا.

وأجرى السفير عمر سليم اتصالا هاتفيا برئيس بعثة المنتخب في اسبانيا مصطفى شوقي عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، أشاد خلاله بالمنتخب وما حققه من نتائج مبهرة حتى الآن .

وأكد سفير مصر في اسبانيا انه سيحضر المباراة برفقة الجالية المصرية لمؤازرة منتخب مصر ومساندتهم من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

على جانب تصدر منتخب مصر عناوين الصحف والمواقع الاسبانية والتي أشادت بلاعبي الفراعنة والأداء المميز الذي ظهر به في البطولة حتى الآن.