تعرف على حقيقة إغلاق استاد القاهرة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد بشأن إغلاق ستاد القاهرة وإقتصاره على المباريات الدولية. وكتبت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على الفيسبوك : "إغلاف استاد القاهرة واقتصاره على استضافة المباريات الدولية فقط، غير صحيح، ونوضح أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة المباريات الدولية فقط، غير صحيح، ونوضح أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية ".

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