البطل الأوليمبي يستعد بقوة للصعود الى القسم الثالث

يستعد الفريق الأول بنادي البطل الأوليمبي بقيادة محمد الشناوي لبدء الموسم الجديد من الدوري القسم الرابع هذا الموسم بفترة إعداد بدأت منذ منتصف شهر يونيه الماضي.
وتخللت فترة الإعداد لنادي البطل الأوليمبي أكثر من مباراة ودية بطابع رسمي ، حيث واجه الفريق الأول
وصرح سيد رياض المشرف العام لكرة القدم بنادي البطل الأوليمبي بأنهم مستعدون للمنافسة على الصعود بالدوري القسم الرابع هذا الموسم ، وأضاف "سيد رياض" بأنه يأمل في التعاقد مع عناصر جديدة من أجل إكمال صفوف الفريق قبل بداية الموسم.
وإختتم المشرف العام على الكرة بأن الفريق سيواجه نادي الإعلاميين يوم الأثنين المقبل ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد.
يذكر أن نادي البطل الأوليمبي قد حصل على المركز الرابع ضمن منافسات الدوري القسم الرابع بالموسم الماضي.
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