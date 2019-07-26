رئيس الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلي يتقدم باستقالته

تقدم صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلي، باعتذار لإدارة النادي، برئاسة إبراهيمعثمان عن استكمال مهمته مع الدراويش.
وجاء اعتذار الشامى بعد نهاية الدوري للموسم الكروي الحالي للنادى الإسماعيلي.
وأنهى نادي الإسماعيلي موسمه في المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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