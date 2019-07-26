أعلنت رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس، رفضها القاطع لتعديل أيام مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد ردًا على قرار لجنة المسابقات بتعديل جدول مباريات الدوري، بعد النزاع القوي الذي نشب بين الاتحاد الاسباني ورابطة الليجا بشأن اللعب أيام الجمعة والأثنين.
أصدرت رابطة الليجا بيان ترفض فيه أي تغيير في الجدول الصادر من خلالها للموسم المقبل، مؤكدة أنها هى الجهة المختصة فقط بهذا الشأن.
وجاء بيان رابطة الليجا كالتالي: "نظرًا للقرار الصادر من
هي التي ستنعقد".
بالعقود الموقعة مع الوكلاء المحليين والعالميين والتي تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار يورو".
وأضاف البيان: "هناك جلسة قضائية في 7 أغسطس بهدف حل الهجوم من قبل الاتحاد الإسباني على مسابقاتنا، وتقييم حقوق الأندية، الأمر الذي يهدد الالتزام
ويصر تيباس، على عدم التفاوض بشأن تغيير هذه المباريات، الأمر الذي قابله روبياليس بالرفض وأكد على عدم تصريح الاتحاد بإقامة الجولات في هذا التوقيت.
يذكر أن بيان قاضي لجنة المسابقات أكد إمكانية إقامة مباريات الليجا يومي الجمعة والإثنين ولكن بموافقة الاتحاد الإسباني برئاسة روبيايس، وهو ما يرفض الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الليجا ترفض قرار لجنة المسابقات بشأن تعديل مواعيد الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.