رابطة الليجا ترفض قرار لجنة المسابقات بشأن تعديل مواعيد الدوري الاسباني

أعلنت رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس، رفضها القاطع لتعديل أيام مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد ردًا على قرار لجنة المسابقات بتعديل جدول مباريات الدوري، بعد النزاع القوي الذي نشب بين الاتحاد الاسباني ورابطة الليجا بشأن اللعب أيام الجمعة والأثنين.

أصدرت رابطة الليجا بيان ترفض فيه أي تغيير في الجدول الصادر من خلالها للموسم المقبل، مؤكدة أنها هى الجهة المختصة فقط بهذا الشأن.

وجاء بيان رابطة الليجا كالتالي: "نظرًا للقرار الصادر من

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قبل قاضي لجنة المسابقات للاتحاد الإسباني، تؤكد الليجا أنها المنظمة والوحيدة المختصة بوضع مواعيد وتوقيت المسابقة الوطنية لكرة القدم، بناءً عليه المواعيد التي أعلنت عنها الرابطة المتعلقة بالجولات الأولى للمنافسة

هي التي ستنعقد".



وأضاف البيان: "هناك جلسة قضائية في 7 أغسطس بهدف حل الهجوم من قبل الاتحاد الإسباني على مسابقاتنا، وتقييم حقوق الأندية، الأمر الذي يهدد الالتزام

بالعقود الموقعة مع الوكلاء المحليين والعالميين والتي تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار يورو".

ويصر تيباس، على عدم التفاوض بشأن تغيير هذه المباريات، الأمر الذي قابله روبياليس بالرفض وأكد على عدم تصريح الاتحاد بإقامة الجولات في هذا التوقيت.

يذكر أن بيان قاضي لجنة المسابقات أكد إمكانية إقامة مباريات الليجا يومي الجمعة والإثنين ولكن بموافقة الاتحاد الإسباني برئاسة روبيايس، وهو ما يرفض الأخير.