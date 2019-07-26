بالفيديو.. كواليس تصميم وإنتاج ميدليات أولمبياد طوكيو 2020 من مخلفات الهواتف المحمولة

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية مؤخرا عن ميداليات البطولة والتي ستنطلق شهر يوليو 2020 في طوكيو.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة فيديو يوضح كواليس تصميم وتصنيع الميداليات مخلفات الهواتف المحمولة، واصفا ما تم بأنه أشبه بالحجارة الخام التي تم تلميعها لتتألق في تصميم يعكس الرؤية والذكاء والتنوع إلى

جانب العمل الجاد.وكانت اللجنة المنظمة قد قدمت الميدليات الجديدة في حفل كبير في العاصمة اليابانية طوكيو، حضره رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

ونقش على الميداليات، التي صممها جونيتشي كوانيشي ويبلغ قطرها 85

ملليمترًا، وسمك 12 مم رمز الألعاب الأولمبية، وعليها آلهة النصر لدى اليونان.