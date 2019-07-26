المدير الفني لنادي أسوان: المباريات الودية أهم مراحل الإعداد للدوري الممتاز

أكد مجدى عبدالعاطى المدير الفنى لنادي أسوان، أن المباريات التجريبية التى خاضها الفريق بمعسكر القاهرة مباراتين ويخوض بمعسكر الإسكندرية خمس مباريات، تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم، على قدرات وإمكانات ومستوى

اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.

وأضاف عبدالعاطي، أن الجهاز الفنى

يبحث عن لاعبين لديهم الرغبة والقدرة على التطور للتعبير عن أنفسهم وناديهم فى الدورى الممتاز والمشاورات مستمرة مع لجنة الكرة ومجلس الإدارة للاستقرار على اختيار أفضل العناصر محليًّا وأفريقيًّا ضمن قائمة الفريق فى ظل قرارات لجنة شئون اللاعبين الأخيرة بقيد 30لاعبًا وإلغاء مسابقة 19971