الاتحاد الإسباني ينتصر..لجنة المسابقات تقر بتعديل مواعيد مباريات الليجا

أصدرت لجنة المسابقات قرارًا بتعديل جدول الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، بعد الخلاف الذي نشب بين الاتحاد الإسباني الذي يرأسه لويس روبياليس ورابطة الليجا بالدوري الإسباني الذي يرأسه خافيير تيباس بشأن انعقاد المباريات يومي الجمعة والاثنين.

وأصدر قاضي المحكمة بيانًا منذ

قليل يقر فيه أن مباريات الدوري الإسباني ستقام أيام السبت والأحد فقط، وليس الجمعة والاثنين أيضًا، بعدما قامت رابطة الليجا بوضع جدول مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد، موزعة على أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

وبسبب ذلك القرار سيضطر الليجا لتغيير موعد ثمان مباريات وضعتها ما بين يومي الجمعة والاثنين.

وكان خافيير تيباس، رئيس الرابطة يصر دائمًا على عدم التفاوض بشأن تغيير هذه المباريات، الأمر الذي قابله روبياليس بالرفض وأكد على عدم تصريح الاتحاد بإقامة الجولات في هذا التوقيت.