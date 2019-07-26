فريدة عثمان تتأهل لنهائى سباق ٥٠ متر فراشة ببطولة العالم

تأهلت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة إلى نهائى سباق ٥٠ متر فراشة في بطولة العالم للسباحة والمقامة خلال الفترة من 12وحتى 28 يوليو الجاري في كوريا. في بطولة العالم للسباحة والمقامة خلال الفترة من 12وحتى 28 يوليو الجاري في كوريا. وجاء تأهل فريدة إلى النهائي بعدما حققت زمن وقدره 25:79ثانية، في منافسات نصف النهائي.

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