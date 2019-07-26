علي خلف الله يتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في السباحة

تأهل على خلف الله لاعب منتخب مصر للسباحة إلى دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو ٢٠٢٠ في سباق ٥٠ متر حرة رسميا اليوم. ٥٠ متر حرة رسميا اليوم. وجاء تأهل خلف الى الاولمبياد بعد تحقيقه ستاندرد A بزمن ٢١:٩٨ فى نصف نهائي بطولة العالم للسباحة والمقامة خلال الفترة من 12 وحتى 28 يوليو الجاري في كوريا. تحقيقه ستاندرد A بزمن ٢١:٩٨ فى نصف نهائي بطولة العالم للسباحة والمقامة خلال الفترة من 12 وحتى 28 يوليو الجاري في كوريا.

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