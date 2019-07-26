علي خلف الله يتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ في السباحة

تأهل على خلف الله لاعب منتخب مصر للسباحة إلى دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو ٢٠٢٠ في سباق٥٠ متر حرة رسميا اليوم.
وجاء تأهل خلف الى الاولمبياد بعدتحقيقه ستاندرد A بزمن ٢١:٩٨ فى نصف نهائي بطولة العالم للسباحة والمقامة خلال الفترة من 12 وحتى 28 يوليو الجاري في كوريا.
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