رياضة | بالتفاصيل.. أستون فيلا يقدم عرض رسمي بـ2.5 مليون جنيه استرليني لمحمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. أستون فيلا يقدم عرض رسمي بـ2.5 مليون جنيه استرليني لمحمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المواقع الإنجليزية صباح اليوم، عن إهتمام واضح من جانب نادي أستون فيلا الإنجليزي، بخدمات الدولي المصري "محمد الشناوي" حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدة بأن مدرب الفيلانز "ديان سميث"، لديه إعجاب شديد بإمكانيات الحارس المصري، خاصة عندما شاهدوه وهو يتألق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.