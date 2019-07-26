رياضة | لاسارتي يشيد بأداء رامي ربيعة أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يشيد بأداء رامي ربيعة أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاشادة بلاعبه رامي ربيعة مدافع الفريق، عقب مواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.
جاءت إشادة لاسارتي، على هامش جلسة جمعته باللاعب بمعسكر الفريق بالإسكندرية، وأثنى على أداءه خلال المباراة رغم عودته من الإصابة، مؤكدا له على أنه سيكون أحد أهم أوراقه بالموسم الجديد.
وكان ربيعة، ظهر بمستوى طيب رفقة فريقه أمام ذئاب الجبل، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس الأربعاء وانتهت للمارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتوج على إثرها بطلا للدوري العام للمرة 41 في تاريخه، بعد توسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 5 نقاط كاملة دون الانتظار للمواجهة الأخيرة.
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.