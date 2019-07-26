رياضة | لاسارتي يشيد بأداء رامي ربيعة أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يشيد بأداء رامي ربيعة أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاشادة بلاعبه رامي ربيعة مدافع الفريق، عقب مواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

جاءت إشادة لاسارتي، على هامش جلسة جمعته باللاعب بمعسكر الفريق بالإسكندرية، وأثنى على أداءه خلال المباراة رغم عودته من الإصابة، مؤكدا له على أنه سيكون أحد أهم أوراقه بالموسم الجديد.