رياضة | الهلال السعودي يزاحم اتحاد جدة على صفقة "حارس الأهلي"

أشارت تقارير صحفية سعودية في الساعات الماضية، بأن الحارس الدولي المصري "محمد الشناوي" قد دخل دائرة إهتمامات نادي الهلال وكذلك نادي إتحاد جدة السعودي، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه حارس مرمى النادي الأهلي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "الكبار السعودية"، بأن إدارة الاتحاد قد فتحت خط مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات الشناوي قبل غلق سوق الإنتقالات الحالية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنادي الهلال الذي يريد ضم الشناوي في أقرب فرصة ممكنة لتدعيم صفوفه بحارس مرمى على أعلى طراز ضمن خطة الهلال لبناء "فريق الأحلام" في الموسم الجديد.

ويذكر بأن تقارير صحفية إنجليزية قد أكد بأن الشناوي مطلوب في عدد من الأندية في البريميرليج على رأسها نادي أرسنال، وكذلك نادي آستون فيلا الذي يلعب له ثنائي منتخب مصر "أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه".