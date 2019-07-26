رياضة | مفاجأة.. الجزائر مرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2021 بدلًا من الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الجزائر مرشحة لاستضافة أمم أفريقيا 2021 بدلًا من الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الرياضة والشباب الجزائري، السيد "عبد الرءوف سليم برناوي"، بأن بلاده مرشحة وبقوة لإستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وذلك بدلًا من الكاميرون والتي قد تعاني من بعض المشاكل قد تجعلها تعتذر عن تنظيم البطولة في نسختها المقبلة.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية، بأن الوزير قد حضر حفل في السفارة المصرية يوم أمس بسبب إحتقالات ثورة يوليو، وتحدث عن وجود إحتمالية كبيرة لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الجزائر.

وأجاب وزير الشباب والرياضة الجزائري عن التساؤلات بخصوص هذه النقطة، قائلًا: "هناك حديث حول إمكانية تعويض الجزائر للكاميرون في استضافة كان 2021، ولكن في الحقيقة، حتى الآن يعد هذا الأمر شأن داخلي، ونحن في الجزائر لا نرغب في إستباق الأحداث، قد طلب منا الاتحاد الأفريقي موافقة مبدائية على تنظيم البطولة في حالة تم سحبها من الكاميرون، ونحن وافقنا على ذلك".

الجدير بالذكر، بأن المنتخب الجزائري كان قد نجح في حصد لقب أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر على حساب منتخب السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح.