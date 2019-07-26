رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الفريق لمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح.

الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن.

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وسط الهجوم: محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر.

وفي الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد.

ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش للإصابة، يوسف أوباما للإيقاف، مصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي لأسباب فنية.

وكان الأهلي قد توج رسميا بلقب الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون، بينما حجز الزمالك المركز الثاني ليضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.