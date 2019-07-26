رياضة | الشباب السعودي يرفض مواجهة أتليتك بلباو

رفض المدير الفني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب السعودي مواجهة فريق أتليتك بلباو في معسكر الفريق في ألمانيا حيث يعسكر فريق الليوث هناك وكذلك أيضًا الفريق الإسباني وقد رفض تلك المواجهة الودية لعدة أسباب أبرزها عدم وجود وقت كافي في معسكر الفريق وهناك مباراة ودية متفق عليها ستُجني العديد من الفوائد من وجهة نظر المدرب في نفس التوقيت الذي طلب فيه الفريق الإسباني المواجهة.

وقال خالد المعجل مدير الكرة لدي الفريق السعودي أن فريق أتليتك بلباو طلب مواجهتنا ولكنا أعتذرنا نظرًا لقلة الوقت وعدم وجود فرصة أو أوقات تسمح إلى تلك المواجهة وختم تصريحاته قائلًا الأمور تمشي بشكل صحي ومنظم للغاية وهناك العديد من الفوائد التي جناها الفريق من المعسكر بالإضافة إلى بلوغ التجانس بين اللاعبين إلى أقصى درجة ممكنة.

الجدير بالذكر أن فريق الشباب السعودي كان على بعد خطوات من ضم المدير الفني السابق لدي فريق الزمالك المصري السويسري كريستيان جروس ولكن إدارة الفريق فضلت التعاقد مع خورخي ألميرون في النهاية.