رياضة | مانشستر يونايتد يستقر على ضم نجم ليون الفرنسي لخلافة "لوكاكو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستقر على ضم نجم ليون الفرنسي لخلافة "لوكاكو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي مانشستر يونايتد حدد المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي لاعب فريق ليون، ليكون بديلا للبلجيكي لوكاكو حال رحيله عن الشياطين.

واقترب لوكاكو من الرحيل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويرى سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ان مهاجم ليون هو البديل.

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ووفقا لشبكة "سكاي" الإنجليزية، فأن مدرب اليونايتد يرى أن ديمبلي هو البديل المناسب، ويمكنه أن يعوض المهاجم البلجيكي في صفوف مانشستر يونايتد.

وبعد رحيل لوكاكو عن مانشستر يونايتد، لا يوجد في هجوم الفريق سوى ماركوس راشفورد وماسون جرينوود الشاب، ومارثيال وسانشيز، وكلاهما مستقبله محل شك في أولد ترافورد.