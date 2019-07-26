رياضة | الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب كوت ديفوار

اقترب فريق الهلال السعودي من إعلان التعاقد مع نجم منتخب كوت ديفوار اللاعب ماكس جراديل الذي يلعب في صفوف فريق تولز الفرنسي ويهتم به الفريق السعودي منذ أكثر من شهر حيث تألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كانت مقامة في مصر مما جعل العديد من الفرق السعودية تهتم بالتعاقد مع اللاعب.

وأشار موقع ( فوت ميركاتو) أن فريق الموج الأزرق عرض على ماكس جراديل صاحب الواحد وثلاثين عامًا عقدًا لمدة ثلاثة مواسم وبراتب سنوي يصل إلى 2.8 مليون يورو مما يزيد من فرص الفريق التعاقد مع اللاعب.

ويعتبر نادي الإتفاق السعودي هو العقبة الوحيدة التي تقف حائلًا أمام فريق الهلال السعودي حيث يتفاوض مع اللاعب أيضًا ولكن اقترب الموج الأزرق من إتمام التعاقد بشكل نهائي مع جناح كوت ديفوار المتألق.