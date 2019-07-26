رياضة | الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع نجم منتخب كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب فريق الهلال السعودي من إعلان التعاقد مع نجم منتخب كوت ديفوار اللاعب ماكس جراديل الذي يلعب في صفوف فريق تولز الفرنسي ويهتم به الفريق السعودي منذ أكثر من شهر حيث تألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كانت مقامة في مصر مما جعل العديد من الفرق السعودية تهتم بالتعاقد مع اللاعب.
وأشار موقع ( فوت ميركاتو) أن فريق الموج الأزرق عرض على ماكس جراديل صاحب الواحد وثلاثين عامًا عقدًا لمدة ثلاثة مواسم وبراتب سنوي يصل إلى 2.8 مليون يورو مما يزيد من فرص الفريق التعاقد مع اللاعب.
ويعتبر نادي الإتفاق السعودي هو العقبة الوحيدة التي تقف حائلًا أمام فريق الهلال السعودي حيث يتفاوض مع اللاعب أيضًا ولكن اقترب الموج الأزرق من إتمام التعاقد بشكل نهائي مع جناح كوت ديفوار المتألق.