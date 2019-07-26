رياضة | اتحاد الكرة يقرر السماح بإعارة 3لاعبين من السن الأولمبي و2 أجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يقرر السماح بإعارة 3لاعبين من السن الأولمبي و2 أجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و 1998 الذين يمثلون السن الأولمبي ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد .

كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية.