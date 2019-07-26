رياضة | المصري يطلب التعاقد مع ظهير أيسر سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يطلب التعاقد مع ظهير أيسر سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولي نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات جادة مع إدارة نادي سموحة، للحصول على خدمات محمود معاذ ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى مسؤولي الفريق البورسعيدي، اهتمامهم الشديد بالحصول على خدمات اللاعب، بناءا على أوامر من إيهاب جلال المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.