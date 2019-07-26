رياضة | شرط أبو جبل للانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط أبو جبل للانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك نظير الانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.

وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع الحارس في الأيام الماضية بجانب التفاوض مع إدارة سموحة على الأمور المالية لحسم الصفقة لصالحهم.

وأكد أبو جبل لإدارة الزمالك أنه لن يقبل بالجلوس على دكة البدلاء وحال انضمامه إلى الفريق شرطه الأساسي هو المشاركة مع الفريق بصورة أساسية للحفاظ على مستواه ورغبته في الحصول على فرصته مع المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.