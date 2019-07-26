رياضة | أهلي جدة يقترب من الحصول على "صفقة عالمية"

قالت صحف سعودية صباح اليوم، بأن مجلس إدارة نادي أهلي جدة قد أصبح قريب للغاية من حسم صفقة عالمية كبرى خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في محاولة من الإدارة لتعويض خيبة الأمل الذي حدثت للجماهير الأهلاوية في الموسم الماضي، وذلك بعدما تحصل النادي على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وفي هذا الصدد، قالت شبكة R7، بإن مجلس إدارة الأهلي قد عقد إجتماع مطول أستمر لمدة ساعتين مع مسؤولي نادي بالميراس البرازيلي، وذلك من أجل بحث تفاصيل إنتقال اللاعب "لوكاس ليما" خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وذكرت الشبكة الإعلامية في حديثها، بأن الطرفين قد تواصلوا إلى إتفاق مبدائي بشأن إنتقال "لوكاس ليما" إلى صفوف الأهلي مقابل نحو 8 مليون يورو، مشيرة إلى كون الأهلي يتبقى له الإتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب ووكيل أعماله قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.