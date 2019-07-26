رياضة | مهاجم الأهلي يطير إلى التشيك تمهيدا للاحتراف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي يطير إلى التشيك تمهيدا للاحتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة، خلال الساعات المقبلة متوجها إلى التشيك تمهيدا للعب هناك خلال الموسم المقبل.

وجاءء سفر جمال، بعد الحصول على إذن فني من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للخضوع للفحص الطبي بأحد الأندية هناك والتي تقدمت بطلب رسمي للحصول على خدمات اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة.