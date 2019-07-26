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يوفنتوس يرفض طلب ميلان

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ذكر تقرير صحفي أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض تلبية طلب نظيره ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي ميلان في التعاقد مع التركي ميريح ديميرال، المدافع المنضم هذا الصيف ليوفنتوس قادمًا من ساسولو، لتدعيم صفوف الروسونيري قبل بداية الموسم الجديد.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس يرفض بيع مدافعه التركي ميريح ديميرال لصالح ميلان هذا الصيف.

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ونوه أن ميلان يعمل على تعزيز دفاع الروسونيري بصفقات جديدة في ظل إصابة ماتيا كالدارا.

وأضاف الموقع أن ديميرال يعد هدفًا أساسيًا لمسئولي ميلان، إلا أن يوفنتوس أعلن أن اللاعب ليس للبيع.

ولفت إلى أنه مع استمرار ديميرال، فإن اليوفي قد يكون منفتحًا أمام فكرة بيع روجاني، لا سيما وأنه سيجد صعوبة في المشاركة خاصة بعد وصول ماتياس دي ليخت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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