كوندي يتحرر من الضغوط بعد انتقاله لإشبيلية

قدم نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الجمعة، لاعبه الجديد، المدافع الفرنسي الشاب جول كوندي، الذي وقع على عقد يربطه بالنادي الأندلسي حتى عام 2024.

وتقدر قيمة صفقة كوندي البالغ من العمر 20 عاما والقادم من صفوف بوردو، بنحو 25 مليون يورو، ليعد أغلى مدافع في تاريخ النادي.

وصرح كوندي لدى تقديمه "لا أشعر بالضغط، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا، نمتلك فريقا جيدا للمنافسة بشكل جيد على البطولات".

وسبق للمدافع الفرنسي أن خاض 51 مباراة مع بوردو في الموسم الماضي.