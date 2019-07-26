بوسكيتس: سيكون غريبا علينا مواجهة إنييستا

حرص سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، على مؤازرة الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح البلوجرانا، في ظل اقترابه من الرحيل لعدم وجود مكان في تشكيلة الفريق.

وقال بوسكيتس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيسيل كوبي الياباني التحضيرية "ديمبلي يبدو في حالة جيدة، نحن هنا منذ عدة أيام والفترة التحضيرية لا تزال طويلة، لكن وجوده كان إيجابيًا".

وأضاف "نأمل أن يكون كل شيء سهلاً، المبادئ كلفت الجميع، سواء بالنسبة للغة أو الفلسفة أو بوجود لاعبون وشركاء لنا جدد، أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام معه لأنه يجب أن يقدم لنا الكثير، حالته لا تصدق".

وأضاف "دي يونج قدم أداءً جيدًا، نحن رأيناه مع أياكس إنه لاعب رائع. المدرب سيقرر أين سيلعب، لكن بإمكانه اللعب كلاعب محور أو لاعب وسط من الداخل، وبإمكانه تقديم عمل جيد، أنا سعيد بوجود منافسة لأنه في النهاية الفريق يستفيد".

Advertisements

وفيما يخص أنطوان جريزمان المنضم حديثًا للبرسا، صرح بوسكيتس: "إنه يجعلنا أفضل كفريق، يرفع من المنافسة ووجوده جيد للجميع، المدرب سيكون لديه صعوبة في الاختيار، ومن هذه النقطة، عليك أن تعمل بقوة، ليس فقط جريزمان لكن الجميع".

وأردف "علينا أن نجعل الفريق أكثر قوة وصلابة، الثلاث تعاقدات لدينا (جريزمان، دي يونج ونيتو) هم رائعون، ويبذلون قصارى جهدهم بالفريق وهذا أمر يسعدنا".

وختم سيرجيو "أندريس إنييستا يعني لي الكثير، لقد جعل الأمر سهلاً للغاية على اللاعبين الصغار، لقد عشنا في النادي معًا وبالمنتخب الوطني ولدينا صداقة رائعة، وسيكون أمرًا غريبًا مواجهته".

وسيلعب إنييستا برفقة فريق كوبي فيسيل ضد فريقه السابق برشلونة، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت.