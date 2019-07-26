شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد 97 و98... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و 1998 الذين يمثلون السن الأولمبي ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد.

كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية.

ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمسة لهذا الموسم فقط كمرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شئون اللاعبين.