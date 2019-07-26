شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مع الإسماعيلي صفقة محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الأسماعيلي قد وافق على انتقال متولي للأهلي مقابل 15 مليون جنيه وأثنين من لاعبي الأحمر وتم ترشيح الثنائي أحمد حمودي وعمرو جمال ومرة أخرى تم ترشيح أحمد حمودي وأحمد علاء.
وكشفت مصادر أن الساعات الماضية شهدت تراجع بعض لاعبي الاهلي عن الانتقال للأسماعيلي بشكل دفع إدارة الأهلي لتعرض مبلغ مالي كبير على الدراويش لإتمام الصفقة وهو ما رحّب به مسئولو الأسماعيلي.
وقال مصدر أن الاهلي سيُعلن عن صفقة متولي في غضون الأيام القليلة المقبلة سواء بإتمام الصفقة مقابل مالي وهو الأحتمال الأقرب بنسبة تصل لـ90% أو بدخول لاعبين من الاهلي في الصفقة وهو إحتمال ضهيف للغاية وفقاً للمفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين الاهلي والأسماعيلي.
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