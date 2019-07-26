شكرا لقرائتكم الزمالك يزاحم الأهلي على قفشة.. وبيراميدز يضع شرطين لبيعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات لضم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز لتدعيم الهجوم الأبيض ،ليزاحم بذلك الأهلي الذي يحاول انهاء صفقة اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى قفشة اتصالآ من مسئول زملكاوي لاستيضاح رغبته فيما يخص اللعب للأبيض ،ولمعرفة شروط بيراميدز في ملف بيعه.

من جانبهم أكد مسئولو بيراميدز أن هناك شرطين لاتمام بيع قفشة لأياً من الأندية التي طلبته وهو مد النادي باللاعبين الذين يحتاجهم على سبيل الاعارة خاصة وأن قائمة الفريق لا تحتوي علي عدد كبير من اللاعبين وبالتالي يحتاج لتعويض اللاعبين الراحلين عنه، بجانب دفع المقابل المادي الذي يتناسب مع القيمة الفنية للاعب.

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وطلب بيراميدز من الأهلى فى وقت سابق استعارة محمد شريف،بالإضافة إلى عمرو جمال أو أحمد ياسر ريان ضمن صفقة التعاقد مع قفشة.

كان قفشة قد أعلن رغبته في اللعب للأهلي إلا أنه أكد للمقربين منه أنه في حالة عدم نجاح مفاوضات الأهلي لضمه لن يمانع في الانتقال للزمالك والذي ستكون فرصته في حجز مكان في تشكيلته الاساسية كبيرة.