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شكرا لقرائتكم الزمالك يزاحم الأهلي على قفشة.. وبيراميدز يضع شرطين لبيعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتلقى قفشة اتصالآ من مسئول زملكاوي لاستيضاح رغبته فيما يخص اللعب للأبيض ،ولمعرفة شروط بيراميدز في ملف بيعه.
من جانبهم أكد مسئولو بيراميدز أن هناك شرطين لاتمام بيع قفشة لأياً من الأندية التي طلبته وهو مد النادي باللاعبين الذين يحتاجهم على سبيل الاعارة خاصة وأن قائمة الفريق لا تحتوي علي عدد كبير من اللاعبين وبالتالي يحتاج لتعويض اللاعبين الراحلين عنه، بجانب دفع المقابل المادي الذي يتناسب مع القيمة الفنية للاعب.
كان قفشة قد أعلن رغبته في اللعب للأهلي إلا أنه أكد للمقربين منه أنه في حالة عدم نجاح مفاوضات الأهلي لضمه لن يمانع في الانتقال للزمالك والذي ستكون فرصته في حجز مكان في تشكيلته الاساسية كبيرة.
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