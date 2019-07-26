شكرا لقرائتكم استقالة طبيب الإسماعيلي عن استكمال مهمته فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر صالح الشامى رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي إلي مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان عن استكمال مهمته مع الفريق الأول. جاء اعتذار الشامي إيذاناً مع انتهاء الموسم الكروي الحالي للنادي الإسماعيلي. Advertisements يذكر أن الإسماعيلي تلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة له امام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد . وأنهى الدراويش الموسم الكروي في المركز السابع برصيد ٤٣ نقطة ، ومنح محمود جابر المدير الفنى للاسماعيلى راحة للاعبيه لمدة أربعة أيام عقب مواجهة الزمالك على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد الذى سيشارك فيه الفريق الأًصفر فى ثلاثة بطولات هى البطولة العربية والدوري وكأس مصر .

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