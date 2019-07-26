مفاجآت فى قائمة الزمالك استعدادا لقمة الأهلي...

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جدة - عمرو شويل ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وعلم "الخليج 365" أن خالد جلال المدير الفني للزمالك استقر على 20 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية وملاقاة الأهلي في القمة 118. وتضم القائمة كل من : حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد يذكر أن الزمالك يفتقد كل من محمود جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.

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