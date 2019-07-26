شكرا لقرائتكم لاسارتي يغير تشكيل الأهلي فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى لإجراء تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر في مباراته ضد الزمالك والمقرر لها بعد غد الأحد في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي 2018 / 2019 .

ويدخل الأهلي القمة 118 بالقوة الضاربة في ظل جاهزية كل اللاعبين وعدم وجود عناصر مؤثرة غائبة أو موقوفة، خاصة بعد عودة ياسر إبراهيم لخط الدفاع في المباراة القادمة، والذي غاب عن لقاء المقاولون العرب الأخير.

ويفكر لاسارتي في إشراك أحمد فتحي بالجبهة اليمني بدلا من محمد هاني ، باعتبار أن الجوكر صاحب خبرات كبيرة ويستطيع تحمل الضغط العصبي الكبير الذي تشهده لقاءات القمة، وإن كان هناك رأي ينادي بضرورة الإبقاء على هاني في هذه الجبهة بفضل إجادته أداء الشقين الهجومي والدفاعي بنفس المستوى.

كما يدرس لاسارتي إعادة صالح جمعة لمركز صانع الألعاب أمام الزمالك على حساب الزمالك الذي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة المقاولون.

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موعد مباراة الأهلى والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميًا بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.