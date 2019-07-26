المصري يفاوض “فيتا كلوب” للتعاقد مع “موزينجا”

تسعي إدارة النادي المصري لضم فيتا كلوب الكونغولي،وقد دخل في مفاوضات مكثفة مع مسؤولي النادي للتعاقد مع نجوندا موزينجا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما ذكر مصدر مسؤول من داخل النادي، أنه تم عرض مبلغ 200 ألف دولار في الموسم لضم اللاعب، وحاليا هو بانتظار الرد النهائي خلال الساعات المقبلة.

ويذكر أن موزينجا دخل مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر، وقد ظهر بمستوى فني وبدنى متميز، هذا ما جعله مطلبًا لدى العديد من الأندية،فيما تسعي إدارة النادي للانتهاء من ملف الصفقات التي طلبها الجهاز الفنىلضم وجوه جديدة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل قد استأنفت تدريبات المصري أمس على الاستاد عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها المدير الفني إيهاب جلال للاعبين لمدة يومين بعد انتهاء معسكر الفريق في برج العرب، ويسعى المدير الفني للمصري للبحث عن عدد من المباريات الودية لرغبته فى تجهيز اللاعبين وزيادة الانسجام بين اللاعبين قبل الدخول في الموسم الجديد.