المدافع البلجيكي فيرمايلن من برشلونة إلى فيسل كوبي الياباني

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أعلنت وسائل إعلام بلجيكية الجمعة أن المدافع الدولي توماس فيرمايلن تعاقد مع فيسل كوبي الياباني لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم.

وافادت صحيفة "هيت لايتست نيوز" أن مدافع برشلونة السابق الذي تحرر من عقده في الاول من تموز/يوليو الحالي "اجتاز الفحص الطبي الروتيني" و"زار مركز التدريب" لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز 15 في الدوري.

واضافت ان فريق فيسل كوبي سيعلن "قريبا" تعاقده رسميا مع فيرمايلن (33 عاما) بعد رفض الاخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي الانكليزي للعودة الى اندرلخت وتسلم مهمة الاشراف عليه الى جانب مهامه كلاعب.

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وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني الى جانب الاسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا والمهاجم دافيد فيا والمهاجم الالماني لوكاس بودولسكي، علما ان النادي الياباني ضم قبل ايام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان الأومري.

ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس عشر في الدوري الراهن من اصل 18 ناديا، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.

وخاض فيرمايلن الذي تدرج في أياكس امستردام الهولندي (2004-2009)، 74 مباراة دولية مع منتخب "الشياطين الحمر"، كما ارتدى قمصان العديد من الاندية بينها ارسنال الانكليزي (2009-2014) وبرشلونة (2014-2019) وروما الايطالي (2016-2017 على سبيل الاعارة).