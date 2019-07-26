العداءة فيليكس تعاني بعد عودتها إلى المضمار

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



عانت العداءة الاميركية أليسون فيليكس المتوجة بست ذهبيات أولمبية بعد عودتها الى المسابقات بعد غيابها لفترة 13 شهرا بسبب الانجاب، للتأهل الى نصف نهائي سباق 400 م خلال اليوم الاول من بطولة الولايات المتحدة الاميركية لالعاب القوى الخميس.

وعادت ابنة الـ 33 عاما الى المضمار لخوض منافسات البطولة الاميركية المقامة في جامعة درايك في ولاية ايوا، في سعيها لحجز بطاقتها مع المنتخب الاميركي المشارك في بطولة العالم التي ستقام في الدوحة من 27 أيلول/ سبتمبر حتى 6 تشرين الاول/ اكتوبر المقبلين.

وتحاول فيليكس العداءة الوحيدة المتوجة بستة ذهبيات اولمبية العودة إلى افضل مستوياتها بعد انجابها مولودة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ولم تكن عودة البطلة الاولمبية والعالمية سهلة اذ حلت رابعة ضمن مجموعتها بوقت قدره 52,20 ثانية، بفارق كبير عن رقمها القياسي الشخصي (49,26 ث.) والذي حققته عام 2015 خلال فوزها بلقبها العالمي الوحيد في سباق 400 م، وقد اضطرت لانتظار باقي نتائج المجموعات الاخرى لكي تضمن تأهلها للدور التالي.

ورأت فيليكس التي تتحدر من لوس أنجليس انها "شعرت بالصدأ، كان ذلك متوقعا بعض الشيء"، وتابعت "لم اركض منذ فترة طويلة. سأحتاج للوقت للعودة".

Advertisements

وتبحث فيليكس عن مشاركة أولمبية خامسة في مسيرتها المظفرة بالالقاب، وذلك في دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020، ورغم تراجع مستواها إلا انها شددت على الامور الايجابية من هذه المشاركة.

واضافت "حتى لو ان النتيجة لم تكن جيدة بالنسبة لي، إلا انها نقطة بداية"، واردفت "هدفي الاكبر هو خلال العام المقبل" في اشارة الى ألعاب طوكيو 2020.

واكد العداءة الاميركية ان الجزء الاصعب في عودتها كان استعادة لياقتها البدنية والموازنة في الوقت ذاته مع متطلبات الاسرة ودورها كأم.

وختمت قائلة "أنا ام طبيعية، في الفندق انظف زجاجات الحليب وابدل الحفاضات واستعد للسباق".