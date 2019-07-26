شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات الساعات الأخيرة.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي بمقابل مالى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو النادى الأهلي صفقة محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، بمقابل مالى فقط تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون أن ينتقل لاعبين من القلعة الحمراء للدراويش كما كان مُقرراً من قبل.

وكان الإسماعيلي قد وافق على انتقال متولى للأهلي مقابل 15 مليون جنيه واثنين من لاعبي الأحمر، وتم ترشيح الثنائى أحمد حمودى وعمرو جمال ومرة أخرى تم ترشيح أحمد حمودى وأحمد علاء.

وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الساعات الماضية شهدت تراجع بعض لاعبى الأهلي عن الانتقال للإسماعيلي بشكل دفع إدارة الأهلي لعرض مبلغ مالى كبير على الدراويش لإتمام الصفقة، وهو ما رحّب به مسئولو الإسماعيلى.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيُعلن عن صفقة متولى فى غضون الأيام القليلة المقبلة، سواء بإتمام الصفقة مقابل مالى، وهو الاحتمال الأقرب بنسبة تصل لـ90% أو بدخول لاعبين من الأهلي فى الصفقة وهو احتمال ضعيف للغاية، وفقاً للمفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين الأهلي والإسماعيلى.

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